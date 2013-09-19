Высшее образование по специальности "социальная работа", окончила Российский Государственный Социальный Университет. Есть опыт работы рерайтером и копирайтером.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель
Ответный отзыв
Замечательный заказчик, было очень приятно работать. Всем рекомендую.
$45
10 баллов
12 лет назад
Очень понравилось сотрудничать, всегда на связи, выполнила довольно большой объем работы за короткое время. будем работать еще!
Ответный отзыв
Наталья - отличный заказчик, всегда на связи, отвечает на все вопросы, всегда поможет и подбодрит. Было очень приятно с ней работать. С оплатой тоже не возникло проблем, все своевременно и точно. Всем рекомендую.
$15
8 баллов
12 лет назад
Личные обстоятельства исполнителя лишь немного сдвинули дедлайн. Качество на высоте. С тз справилась.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятно было работать. Не успела уложиться в сроки, но Денис предоставил дополнительное время. Ни к чему не придирался, работу оплатил сразу.
$2
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель. Качественно и недорого. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень приятно было работать с Александром. Точное ТЗ, своевременная оплата, со сроками не торопит. Всем рекомендую.
$6
10 баллов
12 лет назад
Статья получилась как надо. Продолжаю сотрудничество.
Ответный отзыв
Владимир - отличный заказчик. Всегда четкое ТЗ, своевременная оплата. На связи в любое время, отвечает на все интересующие вопросы. Всем советую.