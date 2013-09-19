Nafi

Нафисат Nafi

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Высшее образование по специальности "социальная работа", окончила Российский Государственный Социальный Университет. Есть опыт работы рерайтером и копирайтером.

Отзывы заказчиков

bebkozen
Евгений 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Написать 5 отзывов
Отличный исполнитель
Замечательный заказчик, было очень приятно работать. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Slonik
50 лет
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$45
10 баллов
12 лет назад
Рерайт описаний к товарам
Очень понравилось сотрудничать, всегда на связи, выполнила довольно большой объем работы за короткое время. будем работать еще!
Наталья - отличный заказчик, всегда на связи, отвечает на все вопросы, всегда поможет и подбодрит. Было очень приятно с ней работать. С оплатой тоже не возникло проблем, все своевременно и точно. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
footnews
Денис 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
8 баллов
12 лет назад
Написание описаний товаров для интернет-магазина
Личные обстоятельства исполнителя лишь немного сдвинули дедлайн. Качество на высоте. С тз справилась.
Отличный заказчик, приятно было работать. Не успела уложиться в сроки, но Денис предоставил дополнительное время. Ни к чему не придирался, работу оплатил сразу.
Ответный отзыв
coolweblancer
Александр 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
12 лет назад
Написание уникальных текстов / рерайт
Отличный исполнитель. Качественно и недорого. Рекомендую.
Очень приятно было работать с Александром. Точное ТЗ, своевременная оплата, со сроками не торопит. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
quantum14
Владимир 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$6
10 баллов
12 лет назад
Тексты с ключевыми словами
Статья получилась как надо. Продолжаю сотрудничество.
Владимир - отличный заказчик. Всегда четкое ТЗ, своевременная оплата. На связи в любое время, отвечает на все интересующие вопросы. Всем советую.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов