Денис хороший парень, но к сожалению ни как не тянет на Сео оптимизатора, постоянно у него кто то виноват то сайт, то движок, то мета-теги. Его опыт на сегодняшний момент позволяет сделать аудит сайта по шаблонам компании в которой он работает. В отчетах пишет столько воды (шаблоны компании ??), что выявить что в действительности - надо потрудиться. К сожалению это максимум на что он способен, т.к. все остальное - вопросы по работе он воспринимает как претензии к его личности. Работать с ним тяжело в плане получения ответов на вопросы которые он не знает и узнавать не хочет. Говорит что делает то или это а по факту в логах заход на сайт 1 раз в месяц. Потом сообщает, что у вас там ошибки вдруг вылезли. Кроме него туда ни кто не заходил. С битриксом работать не умеет, хотя брался и сказал что не проблема. Пришлось расстаться. хотя изначально все хорошо начиналось. Желаю ему научиться перенимать опыт у более опытных специалистов, чтоб не подставлять клиентов. Возможно получиться потом что-то действительно стоящее, что можно назвать Сео Специалист.