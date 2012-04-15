footnews

Денис footnews

 
29 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
В работе нет проблем, есть рабочие вопросы, которые я успешно решаю.

Полное резюме тут: http://denysgerman.com/2014.pdf

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

-Работа в сфере SEO (4 года, 29 проектов различной сложности)

-Работа с системами аналитики GoogleAnalyticsи Яндекс.Метрика, использование данных для оптимизации различных инструментов офлайн и онлайн маркетингов (4 года ~ 600 часов работы)

-Опыт работы в системе GoogleAdwords  и с таргеткой Вконтакте (1,5 года, 20+ проектов, сертифицированный специалист)

СЕРТИФИКАТЫ И КУРСЫ

-сертификат Cisco IT Essentials: PC Hardware and Software (выдан 15.04.2012)

-тренинг «Менеджер-напрокат» (осень 2013): научился решать 3 насущные проблемы отдела продаж: возврат ушедших клиентов, доведение до решения зависших, поиск новых

-сертификат Google Adwords (лето 2014)

-более 30 других тренингов и спец.проектов, направленных на развитие личностных и профессиональных качеств и навыков

ПУБЛИКАЦИИ

-более сотни авторских публикаций в интернет-издании «EURO.com.ua»

-научный доклад на тему «Актуальные аспекты достижения информационной безопасности учреждений и организаций»

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

-английский, средний

-украинский, свободно

-русский, свободно

Портфолио
Отзывы заказчиков
BilD_sv
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$160
10 баллов
9 лет назад
Контекстная реклама (Adwords) для лендинга
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
maitan
Артем 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Контекстная реклама ВКонтакте
Замечательный и отзывчивый специалист! Очень понравилось работать. 10/10!
Четко и развернуто поставил задачу. Быстро выполнил и получил оплату без задержек.
Ответный отзыв
tasha2390
Андрей 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$300
4 балла
10 лет назад
Оптимизация, перелинковка и продвижение в топ 5
Денис хороший парень, но к сожалению ни как не тянет на Сео оптимизатора, постоянно у него кто то виноват то сайт, то движок, то мета-теги. Его опыт на сегодняшний момент позволяет сделать аудит сайта по шаблонам компании в которой он работает. В отчетах пишет столько воды (шаблоны компании ??), что выявить что в действительности - надо потрудиться. К сожалению это максимум на что он способен, т.к. все остальное - вопросы по работе он воспринимает как претензии к его личности. Работать с ним тяжело в плане получения ответов на вопросы которые он не знает и узнавать не хочет. Говорит что делает то или это а по факту в логах заход на сайт 1 раз в месяц. Потом сообщает, что у вас там ошибки вдруг вылезли. Кроме него туда ни кто не заходил. С битриксом работать не умеет, хотя брался и сказал что не проблема. Пришлось расстаться. хотя изначально все хорошо начиналось. Желаю ему научиться перенимать опыт у более опытных специалистов, чтоб не подставлять клиентов. Возможно получиться потом что-то действительно стоящее, что можно назвать Сео Специалист.
Во всех бедах винил меня. Даже когда были проблемы с хостингом, движком, девелоперами.
Ответный отзыв
conus
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
$45
10 баллов
11 лет назад
SEO аудит
Профессиональная работа, очень качественный аудит. Еще обращусь
оплату не тянул
Ответный отзыв
conus
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Установка кнопок соц. сетей
Классный специалист в установке блоков соц сетей, и подробно объяснил. Приятно с ним работать
Выполнил заказ, как и требовалось. Тут же пришла оплата. Все без задержек, споров и нервов.
Ответный отзыв
Контекстная реклама
2 отзыва
$20/час
от $200от 5 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
2 отзыва
$15/час
от $200от 30 дней
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
1 отзыв
$30/час
от $300от 14 дней
нет рейтинга