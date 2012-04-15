Полное резюме тут: http://denysgerman.com/2014.pdf
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
-Работа в сфере SEO (4 года, 29 проектов различной сложности)
-Работа с системами аналитики GoogleAnalyticsи Яндекс.Метрика, использование данных для оптимизации различных инструментов офлайн и онлайн маркетингов (4 года ~ 600 часов работы)
-Опыт работы в системе GoogleAdwords и с таргеткой Вконтакте (1,5 года, 20+ проектов, сертифицированный специалист)
СЕРТИФИКАТЫ И КУРСЫ
-сертификат Cisco IT Essentials: PC Hardware and Software (выдан 15.04.2012)
-тренинг «Менеджер-напрокат» (осень 2013): научился решать 3 насущные проблемы отдела продаж: возврат ушедших клиентов, доведение до решения зависших, поиск новых
-сертификат Google Adwords (лето 2014)
-более 30 других тренингов и спец.проектов, направленных на развитие личностных и профессиональных качеств и навыков
ПУБЛИКАЦИИ
-более сотни авторских публикаций в интернет-издании «EURO.com.ua»
-научный доклад на тему «Актуальные аспекты достижения информационной безопасности учреждений и организаций»
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
-английский, средний
-украинский, свободно
-русский, свободно
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