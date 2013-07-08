Оптимизация, перелинковка и продвижение в топ 5

Поисковые системы (SEO)Завершен11 заявок247 просмотров
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Оптимизатор из Москвы.

Встреча обязательна. работа удаленная после утверждения условий.

около 200 запросов.

От Вас условия и цена.

Домен и запросы представим соответствующему кандидату.

тематика услуги.

11 лет назад
tasha2390
Андрей 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
footnews
Денис 
29 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$300
90 дней
Денис хороший парень, но к сожалению ни как не тянет на Сео оптимизатора, постоянно у него кто то виноват то сайт, то движок, то мета-теги. Его опыт на сегодняшний момент позволяет сделать аудит сайта по шаблонам компании в которой он работает. В отчетах пишет столько воды (шаблоны компании ??), что выявить что в действительности - надо потрудиться. К сожалению это максимум на что он способен, т.к. все остальное - вопросы по работе он воспринимает как претензии к его личности. Работать с ним тяжело в плане получения ответов на вопросы которые он не знает и узнавать не хочет. Говорит что делает то или это а по факту в логах заход на сайт 1 раз в месяц. Потом сообщает, что у вас там ошибки вдруг вылезли. Кроме него туда ни кто не заходил. С битриксом работать не умеет, хотя брался и сказал что не проблема. Пришлось расстаться. хотя изначально все хорошо начиналось. Желаю ему научиться перенимать опыт у более опытных специалистов, чтоб не подставлять клиентов. Возможно получиться потом что-то действительно стоящее, что можно назвать Сео Специалист.
Во всех бедах винил меня. Даже когда были проблемы с хостингом, движком, девелоперами.
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