В топ 5 Яндекса и в топ 10 Гугла - один регион

Рассматриваю предложения ТОЛЬКО от исполнителей с хорошим портфолио и отзывами.

Сайт по продаже щебня в Кировской области.

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и все в таком духе.

Домену полгода. Первоначальная оптимизация своими силами была проведена, без прогонов, без закупа ссылок. Только внутрянка.

После этих работ по большинству запросов сайт вылез в топ 10 Яндекса.

Потом заказчик решил поменять дизайн и после смены слетели в 40...

Сейчас самостоятельно сайт возвращается наверх. Уже в двадцатке.

Интересует сеошник, который предложит и осуществит стратегию по скорейшему достижению в самый топ и прочному там оседанию.

Указывайте примерные сроки, стратегии и бюджеты.

Во второй половине дня буду рассматривать кандидатуры.

Убедительная просьба - писать только сюда.

Спасибо.