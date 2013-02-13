Исполнитель для обслуживания аккаунта Руки

$100
Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки166 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! Продвигаем сайт через Руки. Нужен хороший специалист в области продвижения для поддержания аккаунта, наращивания семантического ядра в продвижении при добавлении новых товаров на сайт. Мы даем сведения о необходимых словах стартовых, вы анализ делаете и запускаете в продвижение на rookee . Дилетантов без опыта работы с этой системой и сео нулей не беспокоить.

11 лет назад
evgenyj1
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
25 дней назад