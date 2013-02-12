Требуется регистрация компании (сайта)

Здравствуйте, нужно продвинуть сайт - http://teplohata.ru/ По Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в топ 5 яндекса. По запросам: "купить кирпич"; "купить газобетон ". Пишите сколько это будет стоить по одному запросу, как будете продвигать ...