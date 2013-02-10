Есть сайт по строительной тематике, присутствует в ЯК. Нужно добавить в ДМОЗ. Оплата через СБС. По факту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется продвижение сайта в поисковиках.
Рассматриваются предложения только постоянного сотрудничества.
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