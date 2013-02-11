Специалист SEO на постоянной основе

$100
Поисковые системы (SEO)Завершен3 заявки181 просмотр
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Проект: www.vstones.kz, автроские украшения ручной работы.

ЦА: Жители Казахстана - женщины, приоритет на города Алматы, Астана, Карагнда, Шимкент, Атырау, Актау

Сайт написан на бесплатном конструкторе nethouse.ru с возможностью оптимизации, просьба вех желающих поучаствовать в вакансии, зайти на проект и познакомиться с возможностями.

Ключевых лов в данной категории много, поэтому предлагаю долговременное сотрудничество на 6 месяцев.

Требования: предоставить проект и ключевые слова по которым был оптимизирован сайт и регион в котором это было реализовано, просто заявки рассматриваться не будут.

11 лет назад
vivera14
33 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Rumiancev_A
Александр 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$100
30 дней
Грамотный специалист. Работы производятся своевременно, уже на втором месяце продвижения виден результат в топ 3, топ 10 по позициям. Про активный, дает рекомендации для улучшения работы сайта.