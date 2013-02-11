Специалист SEO на постоянной основе

Проект: www.vstones.kz, автроские украшения ручной работы.

ЦА: Жители Казахстана - женщины, приоритет на города Алматы, Астана, Карагнда, Шимкент, Атырау, Актау

Сайт написан на бесплатном конструкторе nethouse.ru с возможностью оптимизации, просьба вех желающих поучаствовать в вакансии, зайти на проект и познакомиться с возможностями.

Ключевых лов в данной категории много, поэтому предлагаю долговременное сотрудничество на 6 месяцев.

Требования: предоставить проект и ключевые слова по которым был оптимизирован сайт и регион в котором это было реализовано, просто заявки рассматриваться не будут.