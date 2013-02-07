Оптимизировать 4-е проекта азартной тематики

Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок183 просмотра
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Здравствуйте! Нужно сделать качественно внутреннюю оптимизацию сайтов.

1. Анализировать сайт;

2.Составить семантическое ядро (чем больше запросов, тем лучше);

3. Провести СЕО-аудит;

4. Оптимизировать теги title, keywords, description для всех самых важных в продвижении страниц;

5. ЧПУ;

6. Зеркала, закрытие от индексации и т.д.

7. составить тексты копирайт с перелинковкой при необходимости

8. Сделать все правки по сайтам.

Цена обговаривается индивидуально.

Исполнитель будет выбран по портфолио, отзывам, время нахождения в сервисе.

11 лет назад
hron1980
Влад 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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