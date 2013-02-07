Специалист по продвижению сайта

Требуется специалист по продвижению автомобильного сайта http://www.car-78.ru/

Задача - увеличение тематического поискового трафика до 5000 - 10000 уникальных посетителей в день.

Возможно так же понадобится реклама в Яндекс.Директ за дополнительный бюджет.

От Вас резюме специалиста по продвижению и рекламе на почту [email protected]. Резюме рассматривается руководством.

Работа по договору, только с частными лицами, SEO-компании просьба не беспокоить.

Способы оплаты: внутренний счет Weblancer, WMR, WMZ, QIWI.