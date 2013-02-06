Вывести сайт в топ10 Гугла

Добрый день

Интересует продвижение сайта по следующим запросам «автовыкуп Украина, выкуп авто срочно, и тд» и смежные с ним запросы. Компания будет заниматься автовыкупом исключительно на территории Украины.

Продвижение в Яндексе не нужно.

Интересует цена и сроки.