Продвижение сайта

Необходимо продвинуть сайт www.vkoshelke.ru , увеличить посещаемость, придать значимость ресурсу. Оплата в месяц 10000 рублей. Срок выполнения 2 месяца.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ юридических фирм. два сайта юридической тематики, на каждое по 10 фраз. Фразы
1arbitr.ru и сайт rsn33.ru
Таблица «Техническое задание»
Поисковые системы Запросы
(регион:
Поволжье:
«Владимирская область»
Москва и область
Киров и область
+ Нижний Новгород и область
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
+ Республика Татарстан
Чувашская Республика снижение кадастровой стоимости земли
снижение кадастровой стоимости земельных участков
оспаривание кадастровой стоимости земельных участков
снижение земельного налога
взыскание долгов
взыскание дебиторской задолженности
выкуп долгов
возврат долгов
споры по однодневкам
Налоговые споры
1 Арбитражный аппеляционный суд
Аппеляционная жалоба
- Похожие заказы
- $665Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
День добрый. Ищем грамотного продвиженца, не "студию" , не "компанию" , а фрилансера, для продвижения по тематике напольные покрытия. Мы уже продвигались. Больше года нами занимался человек, но , к сожалению, как часто бывает, фрилансеры начинают расслабляться ...Завершен11 лет назад
Добрый день. У нас есть сайт - vencar.ru Нам нужно попасть в ТОП-20 яндекса по высокочастотным запросам, таким как "интернет-магазин сумок", "купить сумку" и т.д. Насколько это реально для нас, и если реально, просьба озвучивать ваши ...Закрыт11 лет назад
Обязанности: * Поиск площадок под ЦА * Общение с службой рекламы по вопросу размещения статей навсегда, но на правах рекламы (1 неделя анонса на главной странице) * Постановка задачи на рекламную статью нашему автору * Контролировать размещение статьи * Предоставлять ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно продвинуть сайт www.prod-mova.com.ua в ТОП поисковиков.Завершен11 лет назад
Необходимо вывести сайт из под фильтра ЯндексаПоисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть интересный проект нужен человек который поможет его продвигать и оптимизировать. Прошу в вашем сообщении напишите кратко о вашем опыте и о ваших проектах. Бюджет будут обсуждать индивидуально зависит от опыта и вашего подхода к общению и ...Завершен11 лет назад
Требуется проведение следущих работ по сайтам: 1. Приведение страниц в релевантный вид под нужный поисковый запрос (рерайт текста). 2. Прогон по каталогам 3. Прогон по соц закладкам 4. Прогон по форумам 4. Прогон по соц сетям с помощью проги ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Продвижения сайта на территории России. www.powerkhanplus.com Какие методы и какую стратегию продвижения можете предложить ?Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт11 лет назад