Задача для опытного SEO-специалиста

Есть интересный проект нужен человек который поможет его продвигать и оптимизировать.

Прошу в вашем сообщении напишите кратко о вашем опыте и о ваших проектах.

Бюджет будут обсуждать индивидуально зависит от опыта и вашего подхода к общению и к работе над проектом.