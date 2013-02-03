Необходимо размещение, продвижение сайта в поисковиках. Тематика зоотовары.
Комплексная раскрутка интернет-проекта (для профи)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе время суток, уважаемые!
Необходимо раскрутить интернет-проект сетевой компании в интернет пространстве от начала до конца.
Нужен человек или PR агенство, которые уже занимались комплексно подобным делом при раскрутке какого-то серьезного интернет-проекта!
Обращаться ТОЛЬКО людям с подобным опытом и указанием – какой именно проект они раскручивали и какая была в результате эффективность. Ведь только по этому можно понять, чего действительно стоит Ваша работа.
Тех, кто занимался ТОЛЬКО раскруткой групп в соц сетях, ТОЛЬКО контекстной рекламой и прочими отдельными функциями в раскрутке – не беспокоить. Нужен именно комплекс услуг.
Что у нас уже сделано:
- Имеются группы вконтакте, твиттер, фейсбук, куда приглашены несколько тысяч офферов (эффективности от этого никакой). Смысла приглашать "живых" в группу, рекламируя ее – маловероятно что будет эффект.
- Контекстная реклама на яндексе и других сервисах контекстно-тизерной сети уже крутится (хотя может понадобиться доработка).
- ютубе ролик с презентацией просмотров более 10 тыс.
- по названию компании в поисковике сайт в ТОПе (по каталогам, соц закладкам и т.д. прогнан).
Нужны другие пути, кроме контекстной рекламы, соц сетей, а возможно доработать то, что уже имеется!
Вернее всего нужно "размножить" информацию о проекте везде, где только можно во всемирной сети интернет, чтобы увеличить кол-во ссылок с других ресурсов на сайт, в общем расплодить побольше информации о компании, обеспечить приток заинтересованных посетителей с других ресурсов (форумы, блоги, доски и т.д.), возможно с поисковиков по всевозможным поисковым запросам, не обязательно ВЧ, даже желательно НЧ и СЧ. Так же можно Ютубе презентацию порекламировать где-то и т.д.
Желательно так же напостить на достаточном кол-ве форумов, блогах, досках и т.д., обеспечив этим "массовость". В общем, тот, кто занимался подобной комплексной раскруткой – знает, что делать. Отдельно раскручивать сайт по какому-то ВЧ поисковому запросу для этого проекта будет неверно.
В общем, необходимо заявить о компании так ГРОМКО, как только можно (ТВ и прессу не рассматриваем).
Коротко о компании.Продукт компании – 2 бизнес-пакета, каждый из которых включает интернет-товары и услуги: сайт, хостинг, и т.д. Самое главное – делается ставка на маркетинг план компании.
Тот, кто приобретает 1 из бизнес-пакетов, участвует дополнительно по желанию в маркетинговом плане компании с целью получения основного вознаграждения – 3500 долларов. На этом весь акцент должен быть при раскрутке – на заработке, доходе, который люди получат после выполнения маркетингового плана!
По запросу вышлю несколько сайтов-конкурентов для Вашего анализа их способов раскрутки. Нужно сделать подобную работу, "велосипед" придумывать не будем.
Ждем предложений...
И ПИШИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ГАРАНТИРОВАННО КАЧЕСТВЕННО СДЕЛАТЬ и КАКИЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ВАМИ БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ (можно в личку).
Ждём предложений!
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