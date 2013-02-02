Составить сем. ядро и сделать внутр. оптимизацию

Имеется новый ИМ по тематике снаряжение и оборудование для дайвинга. Требуется: 1. Провести аудит ИМ с выдачей рекомендаций по устранению недочетов. 2. Составить семантическое ядро для ИМ. 3. Написать или руководить написанием сео текстов для нужных страниц ИМ. Сами ...