Имеется интернет-магазин на основе OpenCart. Домену более полугода. Сайт открывается только сейчас, но существует месяца 4, при этом месяц назад переезжал на новый движок (по старым адресам указаны редиректы по коду 301). Тематика среднеконкурентная, постельное бельё. Сайт в индексе ...
Составить сем. ядро и сделать внутр. оптимизацию
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
Требуется составить семантическое ядро и провести внутреннею оптимизацию для сайта domashnijkinozal.ru.
Жду Ваших предложений по цене и срокам.
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