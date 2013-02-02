Составить сем. ядро и сделать внутр. оптимизацию

Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок128 просмотров
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Доброго времени суток.

Требуется составить семантическое ядро и провести внутреннею оптимизацию для сайта domashnijkinozal.ru.

Жду Ваших предложений по цене и срокам.

11 лет назад
Apach47
Максим 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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