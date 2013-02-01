СЕО для ИМ

Имеется новый ИМ по тематике снаряжение и оборудование для дайвинга.

Требуется:

1. Провести аудит ИМ с выдачей рекомендаций по устранению недочетов.

2. Составить семантическое ядро для ИМ.

3. Написать или руководить написанием сео текстов для нужных страниц ИМ. Сами тексты могут написать наши копирайтеры по ТЗ. В этом случае нужно проконтролировать корректность и внести правки в случае надобности.

4. Внутренняя перелинковка.

5. Создать кампанию в sape (с подбором и распределением запросов, настройкой фильтров, анкор-листом и тд).

Надеемся найти специалиста, с которым построим долгосрочные деловые взаимоотношения. Планируем регулярно пользоваться его услугами по необходимости. Ежемесячную оплату (абонентское обслуживание) не рассматриваем. Перед началом работы потребуются доказательства компетентности и успешного опыта в данной области. Указанная стоимость работ не окончательная - все ОБСУЖДАЕТСЯ!