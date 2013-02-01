Прогнать сайт по каталогам

Требуется человек, который будет регистрировать и писать с умом темы на реальных строительных форумах, в каталогах организаций, объявлениях и т.п. Также оставлять комменты по данной тематике со ссылкой на сайты на всяких форумах. Досках обьявлений ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно прогнать сайт http://piromarket.com.ua/ по каталогу http://cms-file.ru/all_for_seo/seo_base/allsubmitter_base/524-baza-eva-v17-dlya-allsubmitter-5x-7x.html с готовим проектом .projectsxml. Вам нужно только зарегистрирувать в белих и серих каталогах. Все решта я беру на себя(пошта моя)
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