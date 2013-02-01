Прогнать сайт по каталогам

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки109 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно прогнать сайт http://piromarket.com.ua/ по каталогу http://cms-file.ru/all_for_seo/seo_base/allsubmitter_base/524-baza-eva-v17-dlya-allsubmitter-5x-7x.html с готовим проектом .projectsxml. Вам нужно только зарегистрирувать в белих и серих каталогах. Все решта я беру на себя(пошта моя)

11 лет назад
vasyakrn
Василь 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад