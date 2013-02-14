Комплексый seo-анализ сайта и устранение недочетов

$50
Поисковые системы (SEO)Завершен6 заявок154 просмотра
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Необходимо провести комплексный анализ сайта и устранить недочеты

Анализ сайта на предмет ошибок в поисковом продвижении.

Анализ страниц сайта на предмет улучшений их SEO характеристик.

Анализ структуры сайта на предмет возможной SEO оптимизации.

Микроразметка сайта, быстрые ссылки, сниппеты

11 лет назад
maxel7
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
werter2
Михаил 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Сделал полный и качественный аудит сайта, недорого и в срок. Будем работать дальше.