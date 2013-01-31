Раскрутка серьезного проекта с нуля. Оплата безнал

Здравствуйте.

Делается сайт по продаже авиабилетов. Сайт будет сделан с нуля, скорее всего на нулевом домене.

Оптимизирован по всем правилам.

От вас нужна цена за продвижение по каждому слову

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Нужна стоимость и сроки продвижения по каждому слову в ТОП 5 и ТОП 10 (Яндекс, Гугл).

Внимание - нужны серьезные исполнители с портфолио, готовы работать официально по договору с оплатой по безналу.

Предложения только по делу присылайте в ЛС.