Поисковое продвижение интернет-портала

Доброго времени!

Ищем специалиста для поискового продвижения. Портал крупный, много ключей, низко и среднечастотных. По студенческой и математической (научной) тематике.

Нужно естественное продвижение, с постепенным выводом разделов сайта в топ Яндекса.

Платить готовы около 5000руб в месяц. В ответе на заявку указывайте, какими методами продвигаете ресурс, ваш опыт и результаты работы. Портфолио