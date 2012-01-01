Поисковое продвижение интернет-портала

Оптимизация сайта под низкочастотные запросы.Запросы равны названию товаров размещенных на сайте.
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Доброго времени!
Ищем специалиста для поискового продвижения. Портал крупный, много ключей, низко и среднечастотных. По студенческой и математической (научной) тематике.
Нужно естественное продвижение, с постепенным выводом разделов сайта в топ Яндекса.
Платить готовы около 5000руб в месяц. В ответе на заявку указывайте, какими методами продвигаете ресурс, ваш опыт и результаты работы. Портфолио
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