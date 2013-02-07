Анализ и оптимизация интернет-магазина

Поисковые системы (SEO)Завершен8 заявок190 просмотров
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Всем здравствуйте!

Что нужно:

Полный анализ интернет- магазина.

Анализ существующих текстов и

Составление (исправление) семантического ядра под тематику товаров.

Прописывание необходимых тайтлов, тегов, дескрипшинов, кейвордс, внутренняя перелинковка.

Ваши рекомендации и действия по улучшению лояльности поисковых систем к сайту.

сайт http://sitona-art.com

В предложении обязательно указывайте пожалуйста стоимость, время

пока интересует только внутренняя оптимизация.

11 лет назад
sitona
Антон 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
makedonskiy
46 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$25
5 дней
Заказанная работа выполнена
Четко поставил задачу. Оплатил сразу, после выполнения. Рекомендую.
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