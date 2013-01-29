Смена домена с сохранением позиций

Добрый день!

Нужно сменить домен сайта в связи с проблемами с владельцем старого домена,но при этом максимально сохранить позиции старого сайта.

Предпочтения отдаются только очень опытным в этом вопросе оптимизаторам.

Старый сайт на DLE ,новый пока оставим на нем в будущем планирую поставить Simpla.

По отзывам этого можно достичь при 301 редире.

Кто знает и делал милости просим!