Смена домена с сохранением позиций

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок156 просмотров
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Добрый день!

Нужно сменить домен сайта в связи с проблемами с владельцем старого домена,но при этом максимально сохранить позиции старого сайта.

Предпочтения отдаются только очень опытным в этом вопросе оптимизаторам.

Старый сайт на DLE ,новый пока оставим на нем в будущем планирую поставить Simpla.

По отзывам этого можно достичь при 301 редире.

Кто знает и делал милости просим!

11 лет назад
Lukas1
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад