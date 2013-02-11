Минимальная раскрутка странички

Добрый день! В данный момент сабж даже не входит в индекс Яндекса, хотя в панельке Я.Вебмастер он прописан с пятницы. Сам я частное лицо и опыта в SEO не имею, соответственно никаких манипуляций с сайтом не совершал. Цель - привлечение из яндекса людей, желающих доехать из Владимира до Москвы на автомобиле с комфортом.