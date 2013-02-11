Минимальная раскрутка странички

Поисковые системы (SEO)Завершен11 заявок220 просмотров
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Добрый день! В данный момент сабж даже не входит в индекс Яндекса, хотя в панельке Я.Вебмастер он прописан с пятницы. Сам я частное лицо и опыта в SEO не имею, соответственно никаких манипуляций с сайтом не совершал. Цель - привлечение из яндекса людей, желающих доехать из Владимира до Москвы на автомобиле с комфортом.

11 лет назад
crisalid
Валерий 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
dcspirit
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
23 отзыва(-4)
11 лет назад
$90
8 дней
Очень профессиональный, вежливый, позитивный и клиенто-ориентированный мастер своего дела! Буду рад возможности сотрудничать снова.
Валерий очень положительный человек. Ясное ТЗ, своевременная оплата (более чем). Рекомендую этого человека к сотрудничеству!