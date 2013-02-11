Произвести SEO-анализ сайта после обновления

Поисковые системы (SEO)Завершен14 заявок239 просмотров
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Произвести SEO анализ сайта после обновления

Произвести SEO анализ сайта после обновления внутренней оптимизации.

Внутренняя оптимизация.

1. Составить список недочетов.

2. составить необходимых работ в будущем - с кратким обоснованием.

3. представить предварительную стоимость в случае исполнения их аналитиком.

11 лет назад
ajvan
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
redjired
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$40
2 дня
Все хорошо спокойно и вовремя
Иван отличный работодатель, приятное общение и своевременная оплата гарантирована. Всем рекомендую!!!