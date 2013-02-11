Некоторые разделы сайта полностью попали под бан пингвина. Даже если добавляется новая уникальная публикация, она сразу улитает в самый хвост поиска, не Зависимо от текста и урла. Переходы на нулях ... Задача простая: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Произвести SEO анализ сайта после обновления
Произвести SEO анализ сайта после обновления внутренней оптимизации.
Внутренняя оптимизация.
1. Составить список недочетов.
2. составить необходимых работ в будущем - с кратким обоснованием.
3. представить предварительную стоимость в случае исполнения их аналитиком.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт11 лет назад
Продвинуть два ключивика в топ 5. 1.Сказка о розовом зайце- на данный момент он находится на 39 месте в яндексе и было закуплено около 30 твитов в просперо. 2.смотреть фильм теплые тела-На данный момент стоит на 37 ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Работа удалённо. Ведение и исполнение проектов по внутренней оптимизации сайтов. 3 тыс. руб. за проект, 10 проектов в месяц. Итого около 30 тыс. руб. в месяц. Дополнительная информация: Быстрый способ понять — для вас ли ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Создал сам сайт http://gnetwork-msk.ru/ Необходима оптимизация аскрутка и продвижение сайта в яндекс, гугл. Прошу указывать стоимость работ. Общение лучше через скайп.Завершен6 лет назад
Необходим прогон по каталогам строительной тематики. Указывайте сроки и цену.Завершен11 лет назад
- $500
Вывести сайт в топ-10 google.ru yandex.ruЗавершен11 лет назад
Есть сайт, по б-ву запросов все ок, но несколько никак не выведем. Нужна помощь с оптимизацией сайта конкретно под эти несколько запросов(яндекс, рунет). Ваши предложения по цене и опыт работы?Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Интересует продвижение сайта horta.zp.ua в поисковых системах google.com.ua и yandex.ua. От Вас слова, сроки и предполагаемый трафик после достижения результата. Прошу писать по существу без воды, нужно конкретное предложение.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $15
На выходе нужно пара десятков ссылок, которых недостает для отчета. кто может сегодня?Завершен11 лет назад
Есть сайт http://goo.gl/PwlNN Основные нюансы относительно seo-раскрутки этого сайта описаны в документе http://goo.gl/lWqFC Средняя посещаемость сайта примерно 300 человек в день. Средняя конверсия составляет 10%. Необходимо поднять посещаемость сайта примерно до 1320 человек в день. При этом показатель ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад