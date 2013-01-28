Поднять посещаемость сайта до определенного уровня

Есть сайт http://goo.gl/PwlNN

Основные нюансы относительно seo-раскрутки этого сайта описаны в документе http://goo.gl/lWqFC

Средняя посещаемость сайта примерно 300 человек в день. Средняя конверсия составляет 10%.

Необходимо поднять посещаемость сайта примерно до 1320 человек в день. При этом показатель конверсии должен оставаться на прежнем уровне.

Для более детального анализа будет предоставлен доступ в Google Analytics.

От вас требуется ответить на вопросы:

1. Возможно ли такое осуществить с учетом описанных в документе нюансов?

2. За какой срок это можно сделать?

3. Сколько будет стоить достижение указанных результатов (интересует полная стоимость включающая оплату работы, покупку ссылок, статей и т.д.)?

4. Сколько денег в месяц нужно на поддержание позиций после достижения цели?