Поднять посещаемость сайта до определенного уровня

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки152 просмотра
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Есть сайт http://goo.gl/PwlNN

Основные нюансы относительно seo-раскрутки этого сайта описаны в документе http://goo.gl/lWqFC

Средняя посещаемость сайта примерно 300 человек в день. Средняя конверсия составляет 10%.

Необходимо поднять посещаемость сайта примерно до 1320 человек в день. При этом показатель конверсии должен оставаться на прежнем уровне.

Для более детального анализа будет предоставлен доступ в Google Analytics.

От вас требуется ответить на вопросы:

1. Возможно ли такое осуществить с учетом описанных в документе нюансов?

2. За какой срок это можно сделать?

3. Сколько будет стоить достижение указанных результатов (интересует полная стоимость включающая оплату работы, покупку ссылок, статей и т.д.)?

4. Сколько денег в месяц нужно на поддержание позиций после достижения цели?

11 лет назад
Matinier
Виктор 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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