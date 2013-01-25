Требуется оптимизация сайта

Привет, дорогой фрилансер!

С прошедшими Тебя праздниками! Всех благ Тебе и здоровья, успешной работы и богатых клиентов! )

Немного поздравлений, ну а теперь к делу. Для нашего проекта требуется специалист, причем специалист с большой буквы, отвечающий за свои слова и действия, имеющий хороший опыт и отзывы, специалист по внутренней и внешней оптимизации сайта на CMS MAGENTO. Причем заметь! CMS MAGENTO! Что необходимо сделать? Да проще некуда! Ведь Ты же специалист с большой буквы! А нам просто необходима оптимизация и все что будет полезно сайту для поисковых систем, не отказались бы и в помощи в настройке бирж ссылок, да и дельных советов от профи всегда примем с распростертыми руками! Ну не буду внедряться более глубоко, Ты и сам знаете что нужно сделать, чтобы наш сайт был белым и пушистым для поисковых систем!

Что мне требуется от Тебя:

1. Что будет сделано, ведь мне нужно иметь представление, какие работы будут проводится, да и отличить профи и псевдо всегда будет проще

2. Время выполнения задачи

3. Цена

4. Ну и конечно же, почему именно Ты сделаешь лучше всех эту задачу. Ведь кандидатов много, но выделить Тебя из массы мне нужно по каким-то критериям.

Спасибо что выслушал и понял и я заранее благодарю Тебя за ответ!