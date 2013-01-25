Помощник seo-оптимизатора

Здравствуйте, для периодического сотрудничества требуется помощник специалиста по продвижению, оплата попроектно, из расчета 120 руб. в час. по задачам занимающим от 4 часов.

Некоторые примеры задач:

1. Добавление большого количества страниц на сайт.

2. Покупка ссылок, отбор доноров

3. Ручной поиск площадок для размещения статей, договоренности с вебмастерами

4. Мелкая доработка сайтов по заданию

Что не умеете - научим, от исполнителя желательные знания:

1. Работа с различными CMS

2. Базовые знания HTML/CSS

3. Базовые знания в SEO

4. Усидчивость, умение выполнять рутинную работу

Требования:

1. Ответственность, качественное выполнение работы, соблюдение сроков.

2. Присутствие в сети в рабочие дни, в рабочее время, хотя бы несколько часов в день, связь по icq и email. Наш рабочий день 7:00 — 15:00 по московскому времени.

3. Адекватная цена за свою работу.

4. Фриланс ваша основная работа.

В предложении пожалуйста укажите ваш опыт работы.