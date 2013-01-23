Организация обмена ссылками

Наполнение сайта информацией, раскрутка сайта в поисковиках. Тематика сайта "Игровая валюта D3" Сайт сделан на Modx http://myd3gold.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разыскивается человек, который сможет регулярно предлагать хозяевам площадок меняться ссылками (и вести процесс обмена). Тематика - культура и искусство.
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