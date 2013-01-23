Алгес - продвижение веб-сайта

$250
Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок332 просмотра
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Здравствуйте. Нужно вывести сайт www.alges.ru по Ремонту и Обслуживанию оргтехники в ТОПЫ 10/20 Yandex и Google.

По следующем ключевым словам:

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Уже сделано:

Добавлен в каталоги. (1ps — максимальный тариф (vip)). Добавлен в поисковые системы.

Оплата:

На ваш выбор, наличные, карточка, электронные деньги.

Важно:

Платить готовы каждый месяц, но при хорошем результате — Должны появиться звонки Именно с сайта!

Оклад — 5000 руб в месяц.

** Без отзывов и портфолио не беспокоить. В ЛС не писать.

11 лет назад
MrGowarD
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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