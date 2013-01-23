Продвижение смс-биллинга

Ишу опытного сеонщика,если интересует база основных запросов - то вы уже не подходите :)

А для кого базы не проблема интересует цена вопроса, и время продвижение в топ 10 гугла/яши.

Немножко полезной инфы:

.ru домен 5и лет

PageRank - 1

Yandex тИЦ - 0