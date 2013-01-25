Оптимизация сайта под продвижение

$250
Поисковые системы (SEO)Завершен4 заявки164 просмотра
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Необходимо оптимизировать сайт под дальнейшее его продвижение в Яндексе и Гугле.

Ключевые слова есть. Надо только немного их пересмотреть. Составить заголовки, описания и ключевые слова к каждой странице. Прописать теги alt. Сделать карту сайта и настроить robots.txt.

Сайт на CMS WordPress.

11 лет назад
AProhorenko
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
LGP
31 годИзраиль
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$200
2 дня
Очень рад сотрудничеству с Дмитрием. Работает быстро и профессионально. Один из сайтов вышел уже в ТОП, что не может не радовать) Советую с ним сотрудничать)
Только положительное мнение о работе с данным человеком. Терпелив, грамотен, адекватен. Надеюсь, что ещё не раз придется поработать. +10 и "рекомендую"! С ув. Сердюков Д.А.