Подключение YMl и передача данных с Joomla

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки119 просмотров
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Необходимо создать YML файл сайта для подключения в Яндекс выдачу: Товары и цены

Joomla
11 лет назад
nokynku
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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