Подключение YMl и передача данных с Joomla

Наполнение сайта информацией, раскрутка сайта в поисковиках. Тематика сайта "Игровая валюта D3" Сайт сделан на Modx http://myd3gold.ru/
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Необходимо создать YML файл сайта для подключения в Яндекс выдачу: Товары и цены
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