Прогон сайта по трастовым сайтам

Необходимо оптимизировать сайт под дальнейшее его продвижение в Яндексе и Гугле. Ключевые слова есть. Надо только немного их пересмотреть. Составить заголовки, описания и ключевые слова к каждой странице. Прописать теги alt. Сделать карту сайта и настроить ...