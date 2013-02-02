Нужен качественный рерайт и копирайт статей на тематику по ремонту квартир. Объемы большие. 1-1.5$ - 1000.
- $50Копирайтинг41 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $10
Нужно убрать дублированные страницы через файл htaccess и возможность их появления сайт san-uzel.com.ua дублированные страницы http://san-uzel.com.ua/glavnaya.html ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
1. Убрать возможность появления дублированного контента.и убрать дублированные страницы http://san-uzel.com.ua/glavnaya.html, http://san-uzel.com.ua/, http://san-uzel.com.ua/index.php 2. Добавить возможность прописания мета тег для любой статьи/раздела/страницы (или она есть) 3. Создать карту сайта. 4. Прописать ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен фрилансер со своей базой качественных каталогов статей для копирайта и рерайта и добавления статей. Под ключевые запросы Оплата договор.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужен качественный прогон по трастовым сайтам строительной тематики или обще тематических ,со своей базой .Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт12 лет назад
Качественное написание seo статей 3 тысячи знаков,строительная тематика, под ключевые запросы. Статей нужно много и постоянно оплата 1-1.5 wmz за тыс знаков [email protected]Копирайтинг26 заявокЗакрыт12 лет назад