rus1385

Руслан Бондарчук rus1385

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
$10
10 баллов
12 лет назад
Убрать дублированные страницы
Четко поставлено задание, заказчик всегда на связи. Работать было приятно, оплата мгновенная. Рекомендую!
Нужно было убрать дублированные страницы. Работа была выполнена качественно и в срок. Спасибо буду обращаться!!!!!
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