Написание статей на сайт

Требуется несколько человек для написания статей. Всего около 100 текстов. Каждый текст посвящен одной теме(одному кейворду). Темы - разнобразные: фирмы, интернет магазины, организации и т.д. Например: "adidas официальный сайт". Нужно написать об этой фирме, краткую ...