Написание 100 статей для сайта, различные тематики

Требуется несколько человек для написания статей. Всего около 100 текстов. Каждый текст посвящен одной теме(одному кейворду). Темы - разнобразные: фирмы, интернет магазины, организации и т.д.

Например: "adidas официальный сайт". Нужно написать об этой фирме, краткую историю фирмы, чем занимается, где есть их филиалы и т.д.

Требования к текстам следующие:

1) объем текстов: 2-3К знаков(без пробелов)

2) кейворд должен упоминаться в тексте 1-2 раза в произвольном падеже и форме.

3) Для каждого текста должен быть свой заголовок. Требования к заголовкам:

а) длинна: 80-120 символов

б) Заголовок отражает основную мысль статьи

в) в заголовок обязательно должен входить кейворд

В заявке Прошу указать:

а) предполагаемая скорость выполнения работы(сколько статей в день сможете написать)

б) желаемую сумму за 1к знаков(б/п) текста

Все написанные тексты будут проверяться на читабельность и уникальность.

Все отобранные кандидаты получат 1 тестовое задание(оплачиваемое), по результатам будем решать, продолжать сотрудничество или нет.

В дальнейшем - оплата работы частями: вы выдаете написанные тексты, я проверяю, если есть нужда - отправляю на доработку и оплачиваю.

Оплата на WMR кошелек.