Контент-менеджер по интернет-маркетингу

Привет, нужен копирайтер разбирающийся в чайной тематике для написания текстов в интернет магазине чая. Указывайте желаемую стоимость работ. ТК ЖЕЛАЮЩИХ МНОГО МЫ РЕШИЛИ УСТРОИТЬ МИНИ-ТЕНДЕР. Напишите пожалуйста 1 текст примерно на 1000 знаков для категории интернет-магазина "зеленый ...
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Ищем 1-2 копирайтеров для наполнения корпоративного блога.
Рассматриваем: копирайт, рерайт и переводы с рерайтом.
Направления статей: партнерские программы, монетизация веб-сайтов, интернет-заработок, реклама с оплатой за целевые действия, эффективная реклама, лидогенерация.
Обязательные требования к копирайтеру:
- наличие практического опыта в маркетинге или хорошее понимание интернет-маркетинга;
- написание интересных статей для аудитории (SEO и продажные статьи не нужны).
В предложения обязательно указываем ссылки на свои статьи по интернет-маркетингу.
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