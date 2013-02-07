Контент-менеджер по интернет-маркетингу

КопирайтингЗакрыт3 заявки247 просмотров
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Ищем 1-2 копирайтеров для наполнения корпоративного блога.

Рассматриваем: копирайт, рерайт и переводы с рерайтом.

Направления статей: партнерские программы, монетизация веб-сайтов, интернет-заработок, реклама с оплатой за целевые действия, эффективная реклама, лидогенерация.

Обязательные требования к копирайтеру:

- наличие практического опыта в маркетинге или хорошее понимание интернет-маркетинга;

- написание интересных статей для аудитории (SEO и продажные статьи не нужны).

В предложения обязательно указываем ссылки на свои статьи по интернет-маркетингу.

11 лет назад
mgarkunov
Михаил 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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