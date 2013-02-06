Комментарии на сайте о беременности

Необходимо сделать рерайт главной страницы сайта s-network.by Интересует: - Стоимость работ - Примеры работ - Сроки выполнения - Уникальность текста 100% Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком и нести в себе смысловую нагрузку Специфика сайта — натяжные потолки и ...
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Требуется несколько человек для написания комментариев к статьям о беременности.
Требования: умение грамотно писать, наличие опыта. Только женщины, которые владеют практической информацией (будущие или настоящие мамы).
Цена 0.8 wmz за 1000 знаков, простой язык написания. Только по факту, можно частями - сделали часть, оплатил, работаете дальше.
Схема работы: дается сайт, просто пишете имя и комментарий (никаких капч или других полей нет).
Только с головы и быстрое написание строго по теме статьи и со смыслом.
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