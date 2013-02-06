Комментарии на сайте о беременности

Требуется несколько человек для написания комментариев к статьям о беременности.

Требования: умение грамотно писать, наличие опыта. Только женщины, которые владеют практической информацией (будущие или настоящие мамы).

Цена 0.8 wmz за 1000 знаков, простой язык написания. Только по факту, можно частями - сделали часть, оплатил, работаете дальше.

Схема работы: дается сайт, просто пишете имя и комментарий (никаких капч или других полей нет).

Только с головы и быстрое написание строго по теме статьи и со смыслом.