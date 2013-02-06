Требуются статьи о США/Америке. Статьи должны быть рассчитаны на тех, кто хочет иммигрировать в эту страну или просто интересуется жизнью Американцев. Нужны так же и общие статьи.

Оплата от 70 рублей за одну статью размером от 2 000 символов (оплата именно за факт статьи, а не количество символов).

Ключевые требования к тексту:

1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические приведут к тому, что мы с вами не будем сотрудничать)

2. Структурность (текст должен легко восприниматься независимо от его обьёма)

3. Информативность (материал должен нести максимально развёрнутый ответ на те, ключевые слова и тему, под которые он пишется). Для выполнения данного пункта, так же рекомендуем использовать несколько источников для рерайта.

Оформление текста:

1. Текст должен быть разбит на абзацы по 4-5 предложений.

2. Каждые 2-5 абзацев должны иметь свой подзаголовок.