Добрый день. Ищется копирайтер, способный написать тексты для хостинг компании. Нужно будет составить тексты на тему технологий, преимуществ, интересно написать о компании. Очень важно, чтобы у копирайтеры был подобный опыт уже в прошлом. Пожалуйста, присылайте свои заявки, а ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются статьи о США/Америке. Статьи должны быть рассчитаны на тех, кто хочет иммигрировать в эту страну или просто интересуется жизнью Американцев. Нужны так же и общие статьи.
Оплата от 70 рублей за одну статью размером от 2 000 символов (оплата именно за факт статьи, а не количество символов).
Ключевые требования к тексту:
1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические приведут к тому, что мы с вами не будем сотрудничать)
2. Структурность (текст должен легко восприниматься независимо от его обьёма)
3. Информативность (материал должен нести максимально развёрнутый ответ на те, ключевые слова и тему, под которые он пишется). Для выполнения данного пункта, так же рекомендуем использовать несколько источников для рерайта.
Оформление текста:
1. Текст должен быть разбит на абзацы по 4-5 предложений.
2. Каждые 2-5 абзацев должны иметь свой подзаголовок.
- Похожие заказы
- $100Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Необходимо писать много текстов, тематика — музыка. Рерайт с исходника, быстрая оплата. Работа найдется для всех! Объемы большие.Копирайтинг97 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется написание 10 сео-статей на строительную тематику, заточенные под ключевые запросы "ремонт квартир", "отделка" и т. д. Просьба пояснить стоимость за 1000 слов и сроки исполнения.Завершен11 лет назад
Доброго времени суток! Для интернет-магазина женского белья нужно написать уникальный текст под список ключевиков. А так же сделать рерайт текста под ключивики. Жду предложения.Завершен11 лет назад
- $250
Написание СЕО-статей для рубрикатора. Замена существующего материала. Работы много) Объем статей 2-3 тыс знаков. Оплата 2-3 уе за 1000 знаков.Копирайтинг40 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! До следующего понедельника (11.02.2013) требуется написать 5-7 статей по тематике социальных сетей (в стиле "Как очистить свою стену в контакте". Объем каждой статьи - 3 тыс. знаков, для каждого текста требуется 2-3 скриншота. Цена ...Завершен11 лет назад
1. 1 пост в неделю 2. От 1000 до 3000 знаков 3. Уникальность 75–100% (не заливать готовое или найдённое в Сети, а писать самостоятельно). 4. Тематика как в блогах http://ebayclub.livejournal.com, http://club.ebaytoday.ru/. Писать статьи об интересных интернет-магазинах / ebay ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
Задача: написание технических статей-обзоров по серверному и сетевому оборудованию, по технологиям, применяющимся в этом оборудовании и решениям на основе этого оборудования. Тематика: серверы, блейд-серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование ведущих производителей: IBM, Dell, HP, Cisco, Fujitsu. Источники ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо подготовить 60 вопросов для интервью, по теме «Сломать или признать: многоквартирные дома на землях ИЖС» Интервью будет проводиться с одним из застройщиков таких домов. Вопросы могут быть острые, провокационные, технически сложные, т.е любые. работа не сложная, ...Завершен11 лет назад
нужно написать текст из 200 слов. используя заданные ключевые слова. на идеально хорошем английскомКопирайтинг11 заявокЗакрыт11 лет назад