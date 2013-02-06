Контент-менеджер (Технический писатель)

Необходимо подготовить 60 вопросов для интервью, по теме «Сломать или признать: многоквартирные дома на землях ИЖС» Интервью будет проводиться с одним из застройщиков таких домов. Вопросы могут быть острые, провокационные, технически сложные, т.е любые. работа не сложная, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: написание технических статей-обзоров по серверному и сетевому оборудованию, по технологиям, применяющимся в этом оборудовании и решениям на основе этого оборудования.
Тематика: серверы, блейд-серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование ведущих производителей: IBM, Dell, HP, Cisco, Fujitsu.
Источники информации: сайты производителей, новостные сайты, сайты с техническим описанием оборудования, мануалы по оборудованию в pdf, в т.ч. англоязычные.
Задание на статьи предоставляется в виде темы и технических требований к тексту.
Требования к текстам: тексты должны быть технически грамотные, написанные «для людей» – легко читаемые, уникальные, содержать ключевые слова из описываемой темы. Точное ТЗ предоставляется и оговаривается отдельно.
Сроки и периодичность: до 5 рабочих дней на 1 статью не менее 2000-4000 символов. Писать статьи требуются регулярно – 1-3 текста в неделю.
Условия сотрудничества: постоянное долгосрочное сотрудничество.
Оплата: постоплата по договоренности.
Требования к исполнителю:
- Опыт написания технических текстов (портфолио).
- Хорошие знания в области сетевого и серверного оборудования и технологий, применяющихся в этом оборудовании.
- Английский язык – технический.
- Соблюдение сроков и качества.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
нужно написать текст из 200 слов. используя заданные ключевые слова. на идеально хорошем английскомКопирайтинг11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
Нужен рерайт текста. 3000 символов. Текст должен стать уникальным.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Написать о преимуществах продукции Maxus Копирайт. 4000 знаков Вот материалы http://maxus.com.ua/ru/blog/category/articles/ Вот ключевые слова для статьи maxus led led maxus led лампы maxus светодиодные лампы maxus maxus лампы светодиодные лампы максус энергосберегающие лампы maxus лед лампы максус led лампочки maxus лампочки энергосберегающие maxus энергосберегающие лампы максус эконом лампы maxus минимальная ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Я ищу адекватного человека, заинтересованного в своем профессиональном росте. Что я могу предложить такому копирайтеру? — Интересные заказы на разнообразные темы; — 50% предоплату; — Расценки: рерайтинг 25р – 1 тыс, копирайтинг 50р ...Копирайтинг49 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется написать 80 текстов. Требования: 1. тексты для продвижения, т.е. необходимо использование фразы — запроса. 2. заданная тематика — бытовая электроника. 3. размер 4 абзаца, 8 предложений. 4. связность текста.Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужны исполнители со старыми регистрациями на перечисленных ниже форумах. Для написания постов. Требования: Вашему Нику от 1 месяца и у вас уже есть более 10 постов на этом форуме. Оплата за каждый пост достойная. Список форумов: 1. http://lol-game.ru/forum/ 2. ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $9
Нужны статьи о теннисе. 6 штук по 2000 символов. Рерайт по адвего. Исходники дам. Сроки: желательно сегодня, но особой срочности нет. Предлагайте цену. Так как работа очень простая, приоритет по ней.Копирайтинг27 заявокЗакрыт11 лет назад