Контент-менеджер (Технический писатель)

КопирайтингЗакрыт2 заявки291 просмотр
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Задача: написание технических статей-обзоров по серверному и сетевому оборудованию, по технологиям, применяющимся в этом оборудовании и решениям на основе этого оборудования.

Тематика: серверы, блейд-серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование ведущих производителей: IBM, Dell, HP, Cisco, Fujitsu.

Источники информации: сайты производителей, новостные сайты, сайты с техническим описанием оборудования, мануалы по оборудованию в pdf, в т.ч. англоязычные.

Задание на статьи предоставляется в виде темы и технических требований к тексту.

Требования к текстам: тексты должны быть технически грамотные, написанные «для людей» – легко читаемые, уникальные, содержать ключевые слова из описываемой темы. Точное ТЗ предоставляется и оговаривается отдельно.

Сроки и периодичность: до 5 рабочих дней на 1 статью не менее 2000-4000 символов. Писать статьи требуются регулярно – 1-3 текста в неделю.

Условия сотрудничества: постоянное долгосрочное сотрудничество.

Оплата: постоплата по договоренности.

Требования к исполнителю:

- Опыт написания технических текстов (портфолио).

- Хорошие знания в области сетевого и серверного оборудования и технологий, применяющихся в этом оборудовании.

- Английский язык – технический.

- Соблюдение сроков и качества.

11 лет назад
Karma-Group
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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