Необходим копирайт/рерайт статей на медицинскую тематику. Предоставлю ключевые слова для использования при написании статей. Объем 2-6к знаков, в зависимости от темы/кол-ва ключевых слов. Для начала необходимо 30 статей. Примерный бюджет 40р. за 1000 знаков. Приоритет отдается исполнителю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны статьи о теннисе. 6 штук по 2000 символов. Рерайт по адвего. Исходники дам.
Сроки: желательно сегодня, но особой срочности нет.
Предлагайте цену. Так как работа очень простая, приоритет по ней.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное изложение тематики (не надо лить воду) 3. Структурность (текст должен легко восприниматься ...Завершен11 лет назад
- $10
Нужна реальная душераздирающая история о том, как по трагическим обстоятельством человек стал не в состоянии платить ипотеку и его выселяют из квартиры, или ещё какая-то проблемная истории, связанные с ипотекой. История должна быть ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное изложение тематики (не надо лить воду) 3. Структурность (текст должен легко восприниматься ...Завершен11 лет назад
Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное изложение тематики (не надо лить воду) 3. Структурность (текст должен легко восприниматься ...Завершен11 лет назад
Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное изложение тематики (не надо лить воду) 3. Структурность (текст должен легко восприниматься ...Завершен11 лет назад
Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное изложение тематики (не надо лить воду) 3. Структурность (текст должен легко восприниматься ...Завершен11 лет назад
Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное изложение тематики (не надо лить воду) 3. Структурность (текст должен легко восприниматься ...Завершен11 лет назад
Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное изложение тематики (не надо лить воду) 3. Структурность (текст должен легко восприниматься ...Завершен11 лет назад