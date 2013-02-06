Нужны статьи о теннисе

$9
КопирайтингЗакрыт27 заявок203 просмотра
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Нужны статьи о теннисе. 6 штук по 2000 символов. Рерайт по адвего. Исходники дам.

Сроки: желательно сегодня, но особой срочности нет.

Предлагайте цену. Так как работа очень простая, приоритет по ней.

11 лет назад
irakolesnikova
Ирина 
40 летПольша
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
3 отзыва
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