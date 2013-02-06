Ищется копирайтер на медицинскую тему

Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное изложение тематики (не надо лить воду) 3. Структурность (текст должен легко восприниматься ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим копирайт/рерайт статей на медицинскую тематику.
Предоставлю ключевые слова для использования при написании статей.
Объем 2-6к знаков, в зависимости от темы/кол-ва ключевых слов.
Для начала необходимо 30 статей.
Примерный бюджет 40р. за 1000 знаков.
Приоритет отдается исполнителю с мед. образованием.
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