Ищется копирайтер на медицинскую тему

КопирайтингЗавершен22 заявки357 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим копирайт/рерайт статей на медицинскую тематику.

Предоставлю ключевые слова для использования при написании статей.

Объем 2-6к знаков, в зависимости от темы/кол-ва ключевых слов.

Для начала необходимо 30 статей.

Примерный бюджет 40р. за 1000 знаков.

Приоритет отдается исполнителю с мед. образованием.

11 лет назад
borodat
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Chiket
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$2
14 дней
Заказывал 30 статей по мед. тематике, работа выполнена хорошо, несмотря на сложность темы. Будем сотрудничать дальше.
Заказчик норм. Оплата всегда в срок, все спорные и непонятные моменты работы решались оперативно и без лишних нервов.
  • Похожие заказы

  • Выбор свадебного платья

    Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное изложение тематики (не надо лить воду) 3. Структурность (текст должен легко восприниматься ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен проблемный материал об ипотеке

    $10

    Нужна реальная душераздирающая история о том, как по трагическим обстоятельством человек стал не в состоянии платить ипотеку и его выселяют из квартиры, или ещё какая-то проблемная истории, связанные с ипотекой. История должна быть ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать статью "Как необычно отметить выпускной"

    Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное изложение тематики (не надо лить воду) 3. Структурность (текст должен легко восприниматься ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать статью "Как провести бюджетную свадьбу"

    Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное изложение тематики (не надо лить воду) 3. Структурность (текст должен легко восприниматься ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать статью "Сколько нужно денег на свадьбу"

    Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное изложение тематики (не надо лить воду) 3. Структурность (текст должен легко восприниматься ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать статью "Выбор места для юбилея"

    Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное изложение тематики (не надо лить воду) 3. Структурность (текст должен легко восприниматься ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать статью "Где сделать свадебную прическу"

    Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное изложение тематики (не надо лить воду) 3. Структурность (текст должен легко восприниматься ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать статью "Какую свадебную прическу выбрать"

    Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное изложение тематики (не надо лить воду) 3. Структурность (текст должен легко восприниматься ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать статью "Меню на свадьбу"

    Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное изложение тематики (не надо лить воду) 3. Структурность (текст должен легко восприниматься ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад