Написать статью "Выбор места для юбилея"

Необходимо написание статьи для информационного портала.

Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия.

Требования к тексту:

1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны)

2. Понимание и максимальное изложение тематики (не надо лить воду)

3. Структурность (текст должен легко восприниматься независимо от его обьёма)

4. Информативность (материал должен нести максимально развёрнутый ответ на те ключевые слова, под которые он пишется).

Размер текста – 3000-4000 знаков без пробелов

Количество вхождений слов:

• Ключевое слово «Выбор места для юбилея» – 1 раз прямое вхождение, 1 раз разбавочное

Первое в списке ключевое слово обязательно должно быть вписано в первый абзац

ЗАПРЕЩЕНО: группировать ключевые слова в частях текста, необходимо распределять ключевые слова по всему тексту.

Оформление текста:

1. В начале текста должно быть название в виде заголовка

2. Текст должен быть разбит на абзацы по 4-5 предложений.

3. Каждые 2-5 абзацев должны иметь свой подзаголовок.

P.S. Просьба выделить ключевые слова в тексте.

Если сомневаетесь - лучше не беритесь за статью.

Особо красноречивые смогут перейти на постоянное сотрудничество в роли журналиста, возможно, редактора. Статей нужно много и всегда.

С моей стороны своевременная оплата/предоплата.