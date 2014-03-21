Написать статью "Где провести свадьбу"

КопирайтингЗавершен14 заявок195 просмотров
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Необходимо написание статьи для информационного портала.

Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия.

Требования к тексту:

1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны)

2. Понимание и максимальное изложение тематики (не надо лить воду)

3. Структурность (текст должен легко восприниматься независимо от его обьёма)

4. Информативность (материал должен нести максимально развёрнутый ответ на те ключевые слова, под которые он пишется).

Размер текста – 4500 –5000 знаков без пробелов

Количество вхождений слов:

• Ключевое слово «Где провести свадьбу» – 1 раз прямое вхождение, 1 разбавочное

Первое в списке ключевое слово обязательно должно быть вписано в первый абзац

ЗАПРЕЩЕНО: группировать ключевые слова в частях текста, необходимо распределять ключевые слова по всему тексту.

Оформление текста:

1. В начале текста должно быть название в виде заголовка

2. Текст должен быть разбит на абзацы по 4-5 предложений.

3. Каждые 2-5 абзацев должны иметь свой подзаголовок.

P.S. Просьба выделить ключевые слова в тексте.

Если сомневаетесь - лучше не беритесь за статью.

Особо красноречивые смогут перейти на постоянное сотрудничество в роли журналиста, возможно, редактора. Статей нужно много и всегда.

С моей стороны своевременная оплата/предоплата.

11 лет назад
MBarkanov
Михаил 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$10
1 день
Все отлично!
Все отлично, рекомендую этого вежливого и ответственного заказчика всем исполнителям!
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