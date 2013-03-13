Написать продающий текст

$50
КопирайтингЗавершен9 заявок303 просмотра
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Нужно написать альтернативный вариант продающего текста для инфо продукта http://delay-business.ru/courses/courses-pack-4-discount/, для параллельной работы - хотим сравнить конверсию разных текстов. В тексте нужно поработать с мотивацией, побуждением к действию, поэкспериментировать с заголовком.

От Вас — опыт работы, порфолио.

Жду предложений по цене и срокам.

11 лет назад
VladislavK
Владислав 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
galmakovy
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$50
3 дня
Отличная работа!
Отличный заказчик. Спасибо за работу. будем сотрудничать в дальнейшем.
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