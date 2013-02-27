Задачи для копирайтера (сайт по продаже мебели)

КопирайтингЗавершен37 заявок382 просмотра
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Требуется копирайтер, ранее работавший с сайтами мебельной тематики.

Необходимы услуги по seo-копирайту, рерайту и просто написанию описаний для интернет-магазинов по продаже кухонь.

Подробности сообщу в личку.

11 лет назад
Sakurabeauty
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Boniel
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$60
7 дней
Кристина пишет прекрасные тексты, всегда укладываясь в сроки и точно соблюдая ТЗ, стоимость работ также не может не радовать. Одним словом крайне приятно работать! Спасибо!
Марат прекрасный заказчик! Порадовали четко поставленные задачи, приятное общение, своевременная оплата. Рекомендую Марата как надежного заказчика и просто хорошего человека! Буду рада сотрудничать и в дальнейшем.
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