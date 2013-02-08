Текст для баннера медицинской тематики

$50
КопирайтингЗавершен6 заявок166 просмотров
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Требуется для баннера

формат 240х400

Пример http://clip.corp.mail.ru/clip/m0/1359367520-clip-27kb-pPwV0g8vXx0N.jpg

текст об услугах VIP клиники психического здоровья.

задачи: заметно, кратко, стимулирует желание кликнуть.

для 2 баннеров одинаковых тексты разные:

1. лечение алкоголизма\запоя\помощь при наркомании.

2. лечение фобий, психических расстройств, тренинги личностного роста.

11 лет назад
proekt458
Михаил 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Brysnika
Татьяна 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$20
2 дня
Оригинально и в срок.
Сотрудничеством довольна. Своевременная оплата в полном объеме. Рекомендую!
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