Исполнитель для создания кулинарных рецептов

Работа: приготовление рецептов, желательно придуманных самостоятельно. Фотоотчет по приготовлению (от 3 фото), описание, выкладывание на сайт. Периодичность: 1–2 рецепта в неделю.

Требование: Умение вкусно приготовить, фантазийность, наличие красивой посуды, фотоаппарата. Приветствуются элементарные представления о здоровом питании, знакомство или желание познакомиться с продукцией: кедровое масло, кедровый орех, кедровый жмых. Умение работы с сайтом (выложить рецепт на сайт http://sila-prirody.ru/).

По приобретению продуктов для рецептов: т.к. рецепты должны содержать продукты с сайта, то в первый раз вы приобретаете что-то, из чего собираетесь делать рецепт, далее если у нас получается сотрудничество, я выдаю продукцию для рецептов.