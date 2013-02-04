10 текстов: "Отделка, остекление балкона, лоджии".

$100
КопирайтингЗакрыт56 заявок320 просмотров
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Тему каждого конкретного текста сообщу исполнителю. Каждый текст - 2000 знаков. Темы будут схожи между собой, но сами тексты нужны уникальные.

Бюджет: 100 р./1000 знаков.

Сроки: до следующего понедельника.

В личку не писать, только в проект.

11 лет назад
Redbitmedia
Антон 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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