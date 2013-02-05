Рерайтер описаний моделей автомобильных шин

Нужен исполнитель, который будет писать статьи по заказам с GoGetLinks. От исполнителя требуется умение размещать статьи в WordPress. Знание биржи GGL желательно, но не обязательно. Надо писать стать по 2000 симв. без пробелов. Средний объем ...
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Для интернет-магазина шин необходим качественный (без воды и бредятины) рерайт описаний РАЗНЫХ моделей автомобильных шин (более 1500 описаний) до 1000 символов каждое. Источник для рерайта находите самостоятельно на сайте производителя или на авторитетных тематических ресурсах. Описания должно быть только по свойствам товара, его характеристикам, преимуществам,.. без сочинений на тему "как я провел лето". Оплата поэтапная, после каждых 30 описаний, проверенных и утвержденных мною.
Если у вас команда и вы готовы обеспечить высокую производительность, напишите об этом обязательно.
Предпочтение исполнителям:
1) с наиболее низкой ценой
2) высоким качеством рерайта
3) высокою степенью уникальности текстов от 85-95%
4) готовые предоставлять более 30 описаний в сутки
5) быстро реагирующие на замечания, вносят правки в текст
ОТ ВАС ТРЕБУЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ для модели Accelera 651 - по качеству и цене будем выбирать исполнителя/исполнителей.
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